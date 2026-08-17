NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ 100 aktuell.

Am Montag sinkt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,13 Prozent auf 30 006,27 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,348 Prozent auf 30 150,77 Punkte an der Kurstafel, nach 30 046,14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 195,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 000,45 Einheiten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 28 592,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 125,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 712,07 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,04 Prozent zu. Bei 30 762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Sandisk (+ 9,24 Prozent auf 1 792,80 USD), Marvell Technology (+ 6,51 Prozent auf 236,47 USD), Lumentum (+ 6,49) Prozent auf 986,24 USD), Applied Materials (+ 5,94 Prozent auf 537,30 USD) und SpaceX (+ 5,74 Prozent auf 148,04 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Workday (-4,34 Prozent auf 190,05 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-4,10 Prozent auf 565,68 USD), Keurig Dr Pepper (-4,07 Prozent auf 30,16 USD), Adobe (-4,07 Prozent auf 253,28 USD) und MercadoLibre (-4,05 Prozent auf 1 769,84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 576 245 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,701 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,47 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at