SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|NASDAQ-Handel im Fokus
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09.10.2026 20:04:16
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge
Am Freitag erhöht sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,45 Prozent auf 30 865,31 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,567 Prozent auf 30 900,06 Punkte an der Kurstafel, nach 30 725,81 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30 770,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 946,74 Punkten lag.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,171 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 421,55 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29 727,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 098,18 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 22,45 Prozent zu Buche. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 11,84 Prozent auf 220,33 USD), Datadog A (+ 6,69 Prozent auf 292,11 USD), Lumentum (+ 6,26 Prozent auf 1 114,26 USD), Constellation Energy (+ 4,94 Prozent auf 299,16 USD) und Palo Alto Networks (+ 4,82 Prozent auf 417,69 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen T-Mobile US (-13,17 Prozent auf 148,74 USD), Comcast (-2,99 Prozent auf 20,58 USD), Arm (-2,72 Prozent auf 267,80 USD), NXP Semiconductors (-2,06 Prozent auf 226,32 USD) und PepsiCo (-1,92 Prozent auf 125,87 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 15 904 159 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 5,099 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,96 erwartet. Mit 7,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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