NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,32 Prozent höher bei 24 967,25 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,866 Prozent auf 24 429,67 Punkte an der Kurstafel, nach 24 643,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25 019,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 289,23 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 268,14 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25 668,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20 201,37 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,948 Prozent. 26 165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 24 289,23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit KLA-Tencor (+ 6,29 Prozent auf 1 429,10 USD), Lam Research (+ 5,93 Prozent auf 211,15 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,33 Prozent auf 202,68 USD), Micron Technology (+ 5,14 Prozent auf 389,32 USD) und ASML (+ 5,00 Prozent auf 1 357,42 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Charter A (-4,06 Prozent auf 222,81 USD), Cisco (-3,09 Prozent auf 76,21 USD), Fiserv (-2,87 Prozent auf 61,29 USD), Comcast (-2,73 Prozent auf 31,04 USD) und Axon Enterprise (-2,60 Prozent auf 559,06 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47 737 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,737 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,54 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

