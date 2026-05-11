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Index-Performance 11.05.2026 20:04:28

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Montagnachmittag fester

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Montagnachmittag fester

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Am Montag klettert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,36 Prozent auf 29 339,68 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,168 Prozent auf 29 185,83 Punkte an der Kurstafel, nach 29 234,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 143,20 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 372,43 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25 116,34 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 25 201,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20 061,45 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 16,40 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 29 372,43 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit QUALCOMM (+ 8,03 Prozent auf 236,69 USD), Micron Technology (+ 7,89 Prozent auf 805,71 USD), Enphase Energy (+ 6,72 Prozent auf 38,90 USD), Diamondback Energy (+ 3,84 Prozent auf 195,95 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,52 Prozent auf 194,20 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Atlassian (-7,11 Prozent auf 85,09 USD), Intuitive Surgical (-6,57 Prozent auf 420,50 USD), Ross Stores (-6,13 Prozent auf 211,96 USD), Workday (-5,46 Prozent auf 120,85 USD) und Booking (-5,25 Prozent auf 157,22 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25 186 458 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,444 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Intel Corp. 99,88 -2,71% Intel Corp.
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Kraft Heinz Company 19,80 -0,02% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 676,40 -1,49% Micron Technology Inc.
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QUALCOMM Inc. 182,14 0,14% QUALCOMM Inc.
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