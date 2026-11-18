Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,55 Prozent stärker bei 27 150,39 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 27 177,41 Zählern und damit 0,650 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (27 001,78 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 236,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 848,92 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 1,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 187,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29 490,96 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Wert von 24 503,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,71 Prozent nach oben. Bei 31 361,37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit CrowdStrike (+ 8,98 Prozent auf 239,30 USD), Take Two (+ 8,69 Prozent auf 221,65 USD), Palo Alto Networks (+ 7,68 Prozent auf 333,03 USD), Fortinet (+ 6,88 Prozent auf 133,06 USD) und Ross Stores (+ 4,11 Prozent auf 229,50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-3,58 Prozent auf 227,11 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3,55 Prozent auf 150,95 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,38 Prozent auf 93,24 USD), CoreWeave (-3,23 Prozent auf 48,28 USD) und Moderna (-3,17 Prozent auf 200,25 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44 743 339 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at