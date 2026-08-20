NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,62 Prozent schwächer bei 29 243,43 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,445 Prozent auf 29 295,15 Punkte an der Kurstafel, nach 29 426,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 378,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29 225,95 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 3,01 Prozent nach. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 28 604,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29 297,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23 249,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,02 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,15 Prozent auf 111,70 USD), Diamondback Energy (+ 3,55 Prozent auf 215,95 USD), Marvell Technology (+ 2,58 Prozent auf 243,40 USD), CoreWeave (+ 2,41 Prozent auf 93,06 USD) und Sandisk (+ 2,40 Prozent auf 1 606,55 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Walmart (-8,64 Prozent auf 104,42 USD), CrowdStrike (-2,62 Prozent auf 196,34 USD), SpaceX (-2,44 Prozent auf 136,24 USD), Rocket Lab (-2,36 Prozent auf 74,05 USD) und Axon Enterprise (-2,30 Prozent auf 630,87 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Walmart-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 6 973 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,58 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at