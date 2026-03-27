NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Freitagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ 1,13 Prozent leichter bei 23 321,46 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,522 Prozent auf 23 463,75 Punkte an der Kurstafel, nach 23 586,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 472,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 258,83 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 3,91 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 960,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, bei 25 644,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 19 798,62 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 7,48 Prozent nach. Bei 26 165,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 23 258,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Constellation Energy (+ 2,79 Prozent auf 303,44 USD), Kraft Heinz Company (+ 2,46 Prozent auf 22,09 USD), Micron Technology (+ 1,32 Prozent auf 360,14 USD), Mondelez (+ 1,13 Prozent auf 58,23 USD) und Walmart (+ 1,06 Prozent auf 123,48 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Datadog A (-8,69 Prozent auf 113,50 USD), Arm (-7,12 Prozent auf 143,78 USD), Zscaler (-6,30 Prozent auf 132,58 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,14 Prozent auf 124,77 USD) und Palo Alto Networks (-5,85 Prozent auf 147,22 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 846 866 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,612 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at