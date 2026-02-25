NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwoch.

Am Mittwoch gewinnt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,21 Prozent auf 25 279,42 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 25 137,72 Zählern und damit 0,643 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 977,04 Punkte).

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25 137,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 296,02 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 605,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 018,36 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 087,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,291 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 387,47 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Axon Enterprise (+ 18,25 Prozent auf 523,25 USD), PayPal (+ 9,51 Prozent auf 40,59 EUR), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,53 Prozent auf 130,25 USD), Applied Materials (+ 4,25 Prozent auf 394,01 USD) und Lam Research (+ 4,24 Prozent auf 254,61 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil MercadoLibre (-10,02 Prozent auf 1 729,86 USD), CoStar Group (-7,55 Prozent auf 45,44 USD), Workday (-4,02 Prozent auf 124,99 USD), Atlassian (-2,71 Prozent auf 69,25 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-1,31 Prozent auf 211,03 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 391 141 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,945 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,71 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,47 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at