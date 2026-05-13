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NASDAQ 100 im Fokus 13.05.2026 16:02:29

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start im Seitwärtstrend

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start im Seitwärtstrend

Der NASDAQ 100 bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 29 065,99 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,327 Prozent stärker bei 29 159,95 Punkten, nach 29 064,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 165,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28 968,56 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,411 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 25 383,72 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 24 732,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 197,70 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,31 Prozent. Bei 29 372,43 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit ON Semiconductor (+ 7,91 Prozent auf 112,35 USD), Marvell Technology (+ 7,31 Prozent auf 176,52 USD), JDcom (+ 6,10 Prozent auf 33,41 USD), Analog Devices (+ 3,43 Prozent auf 434,04 USD) und Micron Technology (+ 3,41 Prozent auf 792,70 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-7,00 Prozent auf 456,36 USD), Constellation Energy (-5,36 Prozent auf 277,87 USD), MercadoLibre (-4,36 Prozent auf 1 509,98 USD), Atlassian (-4,29 Prozent auf 81,35 USD) und Fiserv (-4,07 Prozent auf 52,65 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 242 815 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,550 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Analog Devices Inc. 369,10 0,03% Analog Devices Inc.
AppLovin Corp 388,40 0,39% AppLovin Corp
Atlassian 69,60 0,87% Atlassian
Charter Inc (A) (Charter Communications) 122,50 0,02% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 234,80 -0,11% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Enphase Energy Inc 35,46 -1,05% Enphase Energy Inc
Fiserv Inc. 45,00 0,56% Fiserv Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 28,20 -2,25% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 19,83 0,09% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 158,00 4,21% Marvell Technology
MercadoLibre Inc 1 334,40 0,65% MercadoLibre Inc
Micron Technology Inc. 672,20 -2,10% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 197,40 2,44% NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp. 99,13 0,41% ON Semiconductor Corp.

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NASDAQ 100 29 366,94 1,04%

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