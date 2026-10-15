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NASDAQ 100-Kursentwicklung 15.10.2026 16:02:09

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot

Der NASDAQ 100 gibt am Donnerstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,53 Prozent leichter bei 29 492,77 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29 526,71 Zählern und damit 1,42 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29 950,82 Punkte).

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29 641,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 408,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 4,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28 937,84 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 29 502,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 745,36 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 17,01 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intuit (+ 4,77 Prozent auf 325,24 USD), Autodesk (+ 4,27 Prozent auf 241,01 USD), DexCom (+ 3,87 Prozent auf 86,70 USD), Workday (+ 3,69 Prozent auf 195,74 USD) und Adobe (+ 3,61 Prozent auf 249,37 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Rocket Lab (-13,37 Prozent auf 51,27 USD), Nebius (-9,96 Prozent auf 167,49 USD), Lumentum (-9,16 Prozent auf 814,22 USD), CoreWeave (-7,66 Prozent auf 60,74 USD) und Sandisk (-7,06 Prozent auf 1 304,32 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 421 989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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