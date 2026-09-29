Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|NASDAQ Composite-Kursentwicklung
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29.09.2026 22:34:30
NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel im Minus
Schlussendlich ging der NASDAQ Composite den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 26 797,54 Punkten aus dem Dienstagshandel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,330 Prozent stärker bei 26 908,76 Punkten in den Handel, nach 26 820,38 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 717,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 919,72 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26 402,42 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 820,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der NASDAQ Composite 22 591,15 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 15,33 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 288,79 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 6,12 Prozent auf 78,18 USD), Ultralife Batteries (+ 5,45 Prozent auf 6,38 USD), Applied Materials (+ 5,19 Prozent auf 512,01 USD), Modine Manufacturing (+ 4,96 Prozent auf 183,72 USD) und Amtech Systems (+ 4,79 Prozent auf 16,61 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Neogen (-7,22 Prozent auf 12,73 USD), Donegal Group B (-6,39 Prozent auf 15,53 USD), Lifetime Brands (-5,86 Prozent auf 8,68 USD), Dorel Industries (-4,74 Prozent auf 0,97 USD) und DXP Enterprises (-4,63 Prozent auf 182,56 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 333 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,773 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,34 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amtech Systems Inc.
|14,50
|0,00%
|Applied Materials Inc.
|446,10
|-1,28%
|AXT Inc.
|69,14
|0,35%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,95
|0,00%
|Donegal Group Inc. (B)
|15,53
|-6,39%
|Dorel Industries Inc.
|0,83
|-2,35%
|DXP Enterprises Inc.
|182,56
|-4,63%
|Lifetime Brands IncShs
|8,68
|-5,86%
|Modine Manufacturing Co.
|161,00
|-0,56%
|Neogen Corp.
|11,08
|-1,60%
|NVIDIA Corp.
|200,60
|0,15%
|Richardson Electronics Ltd.
|17,30
|1,11%
|SIGA Technologies Inc.
|3,44
|-0,58%
|Ultralife Batteries Inc.
|5,60
|-0,88%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 797,54
|-0,09%