NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite-Börsianer greifen mittags zu

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,09 Prozent höher bei 13 235,20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,378 Prozent auf 13 043,37 Punkte an der Kurstafel, nach 13 092,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 13 239,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 025,11 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,476 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 28.08.2023, einen Stand von 13 705,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 591,75 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 28.09.2022, den Stand von 11 051,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 27,42 Prozent nach oben. Bei 14 446,55 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 265,04 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit American Eagle Outfitters (+ 5,61 Prozent auf 16,56 USD), JetBlue Airways (+ 5,18 Prozent auf 4,67 USD), MicroStrategy (+ 4,93 Prozent auf 331,20 USD), Zebra Technologies (+ 4,69 Prozent auf 236,50 USD) und Atrion (+ 4,69 Prozent auf 420,00 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Bed Bath Beyond (-14,94 Prozent auf 0,12 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-14,07 Prozent auf 21,98 USD), Roivant Sciences (-6,60 Prozent auf 12,32 USD), Geron (-3,69 Prozent auf 2,09 USD) und Agenus (-2,99 Prozent auf 1,14 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 090 977 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,562 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 14,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at