NASDAQ-Handel NASDAQ Composite im Minus

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,27 Prozent tiefer bei 26 862,08 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,748 Prozent schwächer bei 26 734,51 Punkten in den Handel, nach 26 936,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26 706,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 971,04 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,520 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 25 980,19 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 25 476,64 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 24.09.2025, mit 22 497,86 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 15,61 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 288,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 6,47 Prozent auf 77,70 USD), Lifetime Brands (+ 5,32 Prozent auf 9,11 USD), Elron Electronic Industries (+ 5,00 Prozent auf 1,05 USD), Myriad Genetics (+ 4,61 Prozent auf 4,20 USD) und Ultralife Batteries (+ 3,73 Prozent auf 6,12 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-12,37 Prozent auf 17,00 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-10,26 Prozent auf 22,82 USD), Logitech (-5,05 Prozent auf 99,37 USD), Akamai (-5,04 Prozent auf 112,47 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-4,61 Prozent auf 2,69 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11 601 706 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,845 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at