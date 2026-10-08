Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|NASDAQ Composite-Marktbericht
|
08.10.2026 22:34:24
NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus
Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,25 Prozent auf 27 193,34 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,445 Prozent auf 27 416,03 Punkte an der Kurstafel, nach 27 538,69 Punkten am Vortag.
Bei 27 066,76 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27 491,89 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0,120 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 421,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25 870,65 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 043,38 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.
NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 11,61 Prozent auf 1,25 USD), Expedia (+ 4,35 Prozent auf 270,13 USD), eBay (+ 4,07 Prozent auf 111,98 USD), Erie Indemnity (+ 4,03 Prozent auf 226,54 USD) und Adobe (+ 3,56 Prozent auf 241,05 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil AngioDynamics (-20,86 Prozent auf 11,23 USD), Resources Connection (-20,05 Prozent auf 2,99 USD), Elron Electronic Industries (-15,24 Prozent auf 0,89 USD), Century Casinos (-13,89 Prozent auf 0,86 USD) und AXT (-10,19 Prozent auf 71,66 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 194 211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,147 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 18,40 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|214,60
|3,32%
|America's Car-Mart Inc.
|1,25
|11,61%
|AngioDynamics Inc.
|11,10
|-11,90%
|AXT Inc.
|63,74
|-10,65%
|Century Casinos Inc.
|0,75
|-15,25%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,30
|-1,19%
|eBay Inc.
|99,75
|4,08%
|Elron Electronic Industries Ltd.
|0,89
|-15,24%
|Erie Indemnity Co.
|202,00
|3,59%
|Expedia Inc.
|241,05
|4,17%
|NVIDIA Corp.
|205,50
|-3,27%
|Paychex Inc.
|93,16
|2,64%
|Resources Connection Inc.
|2,60
|-21,21%
|SIGA Technologies Inc.
|3,28
|0,61%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27 193,34
|-1,25%
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