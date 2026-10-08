NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus

Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,25 Prozent auf 27 193,34 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,445 Prozent auf 27 416,03 Punkte an der Kurstafel, nach 27 538,69 Punkten am Vortag.

Bei 27 066,76 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27 491,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0,120 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 421,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25 870,65 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 043,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 11,61 Prozent auf 1,25 USD), Expedia (+ 4,35 Prozent auf 270,13 USD), eBay (+ 4,07 Prozent auf 111,98 USD), Erie Indemnity (+ 4,03 Prozent auf 226,54 USD) und Adobe (+ 3,56 Prozent auf 241,05 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil AngioDynamics (-20,86 Prozent auf 11,23 USD), Resources Connection (-20,05 Prozent auf 2,99 USD), Elron Electronic Industries (-15,24 Prozent auf 0,89 USD), Century Casinos (-13,89 Prozent auf 0,86 USD) und AXT (-10,19 Prozent auf 71,66 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 194 211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,147 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 18,40 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at