NASDAQ-Handel NASDAQ Composite mittags im Minus

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,20 Prozent tiefer bei 13 410,90 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,290 Prozent auf 13 613,59 Punkte an der Kurstafel, nach 13 574,22 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 13 619,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 404,89 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,635 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 813,59 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2023, den Wert von 14 138,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 10 649,15 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 29,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Comtech Telecommunications (+ 31,57 Prozent auf 10,71 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11,37 Prozent auf 0,55 USD), Ultralife Batteries (+ 6,27 Prozent auf 10,68 USD), Trinity Biotech (+ 5,47 Prozent auf 0,55 USD) und Scientific Games (+ 5,15 Prozent auf 75,89 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil QC (-12,14 Prozent auf 0,62 USD), Methanex (-7,52 Prozent auf 55,61 CAD), Innodata (-6,52 Prozent auf 6,88 USD), Ebix (-5,56 Prozent auf 6,28 USD) und TransAct Technologies (-5,15 Prozent auf 6,08 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 174 096 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,668 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at