Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstagmorgen wieder ab.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,01 Prozent auf 24 506,41 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,075 Prozent fester bei 24 528,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 509,76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 437,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 24 547,66 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26 140,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26 644,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 708,07 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,47 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Elbit Systems (+ 7,68 Prozent auf 732,99 USD), Century Casinos (+ 4,50 Prozent auf 0,33 USD), FormFactor (+ 3,41 Prozent auf 83,91 USD), AXT (+ 3,30 Prozent auf 39,73 USD) und Astronics (+ 3,16 Prozent auf 57,51 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-14,85 Prozent auf 24,31 USD), AmeriServ Financial (-5,95 Prozent auf 4,58 USD), inTest (-5,79 Prozent auf 12,03 USD), SMC (-5,77 Prozent auf 355,11 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-5,58 Prozent auf 2,03 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 231 847 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,706 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at