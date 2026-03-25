NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Am Mittwoch klettert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,01 Prozent auf 21 981,25 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,12 Prozent auf 22 006,43 Punkte an der Kurstafel, nach 21 761,89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 21 865,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 093,18 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,066 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 152,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 613,31 Punkte. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 25.03.2025, einen Wert von 18 271,86 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,40 Prozent nach unten. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 21 522,75 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Corcept Therapeutics (+ 19,63 Prozent auf 40,46 USD), JetBlue Airways (+ 15,04 Prozent auf 4,82 USD), Intel (+ 8,43 Prozent auf 47,78 USD), Lifecore Biomedical (+ 8,13 Prozent auf 4,33 USD) und Cerus (+ 7,06 Prozent auf 1,90 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Elron Electronic Industries (-17,86 Prozent auf 1,44 USD), World Acceptance (-8,96 Prozent auf 123,38 USD), NETGEAR (-6,91 Prozent auf 22,77 USD), Lifetime Brands (-6,02 Prozent auf 4,84 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-4,55 Prozent auf 2,94 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20 579 038 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,671 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,96 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at