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NASDAQ Composite im Blick 05.08.2026 20:04:09

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag schwächer

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,49 Prozent schwächer bei 26 455,28 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,425 Prozent auf 26 698,02 Punkte an der Kurstafel, nach 26 584,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 739,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 393,65 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 3,94 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Stand von 25 832,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25 326,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20 916,55 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,86 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Geron (+ 16,04 Prozent auf 1,56 USD), AXT (+ 12,10 Prozent auf 73,17 USD), Methode Electronics (+ 8,41 Prozent auf 16,37 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 5,93 Prozent auf 28,76 USD) und Wynn Resorts (+ 5,78 Prozent auf 103,25 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil USANA Health Sciences (-34,33 Prozent auf 14,96 USD), SpaceX (-10,95 Prozent auf 111,61 USD), ADTRAN (-10,71 Prozent auf 7,03 EUR), FreightCar America (-7,03 Prozent auf 7,94 USD) und Lattice Semiconductor (-6,99 Prozent auf 128,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 544 628 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,333 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 18,52 Prozent gelockt.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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