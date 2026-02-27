NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

Schlussendlich stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,92 Prozent auf 22 668,21 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,15 Prozent leichter bei 22 615,43 Punkten, nach 22 878,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 22 735,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 538,30 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,756 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 817,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, den Wert von 23 214,69 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 18 544,42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,44 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 256,76 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit DENTSPLY SIRONA (+ 15,50 Prozent auf 14,68 USD), Netflix (+ 13,77 Prozent auf 96,24 USD), inTest (+ 13,14 Prozent auf 11,15 USD), Anika Therapeutics (+ 12,28 Prozent auf 14,36 USD) und Nissan Motor (+ 6,46 Prozent auf 2,89 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Americas Car-Mart (-7,53 Prozent auf 19,96 USD), Innodata (-7,17 Prozent auf 44,17 USD), Zions Bancorporation (-7,09 Prozent auf 57,28 USD), Glacier Bancorp (-7,05 Prozent auf 45,49 USD) und Columbia Banking System (-6,97 Prozent auf 28,45 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 86 771 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,021 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

