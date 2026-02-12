NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich Verluste in Höhe von 2,03 Prozent auf 22 597,15 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,331 Prozent höher bei 23 142,87 Punkten, nach 23 066,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22 548,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 161,60 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,55 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 12.01.2026, einen Stand von 23 733,90 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Wert von 23 406,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19 649,95 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,75 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 461,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Cognex (+ 36,35 Prozent auf 58,67 USD), Akamai (+ 10,35 Prozent auf 104,61 USD), Zebra Technologies (+ 8,58 Prozent auf 274,15 USD), Pegasystems (+ 7,01 Prozent auf 40,59 USD) und Donegal Group B (+ 3,66 Prozent auf 16,69 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Landstar System (-15,60 Prozent auf 137,36 USD), Expeditors International of Washington (-13,18 Prozent auf 140,56 USD), Grupo Financiero Galicia (-10,66 Prozent auf 45,44 USD), Neurocrine Biosciences (-10,43 Prozent auf 123,10 USD) und Infosys (-9,84 Prozent auf 14,21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 53 917 687 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,859 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

