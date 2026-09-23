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Index-Performance im Blick 23.09.2026 22:34:29

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone

Mit dem NASDAQ Composite ging es zum Handelsende abwärts.

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich Verluste in Höhe von 1,13 Prozent auf 26 936,04 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,113 Prozent tiefer bei 27 213,52 Punkten, nach 27 244,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 873,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 217,33 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,796 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 26 180,45 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 25 587,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 573,47 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 288,79 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Methode Electronics (+ 9,69 Prozent auf 14,83 USD), Donegal Group B (+ 8,44 Prozent auf 19,40 USD), FormFactor (+ 4,17 Prozent auf 131,26 USD), Mind CTI (+ 4,07 Prozent auf 1,02 USD) und AAON (+ 3,90 Prozent auf 82,36 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Cogent Communications (-12,67 Prozent auf 8,13 USD), Paychex (-8,77 Prozent auf 104,49 USD), Expedia (-7,72 Prozent auf 259,04 USD), AXT (-6,18 Prozent auf 72,98 USD) und Compugen (-6,02 Prozent auf 2,34 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26 598 258 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,796 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 18,40 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

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Compugen Ltd. 2,34 -6,02% Compugen Ltd.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,95 -3,05% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 19,40 8,44% Donegal Group Inc. (B)
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Paychex Inc. 92,23 -7,79% Paychex Inc.
Richardson Electronics Ltd. 17,26 0,17% Richardson Electronics Ltd.
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NASDAQ Comp. 26 936,04 -1,13%

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