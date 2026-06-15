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Index-Performance 15.06.2026 22:34:21

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende kräftige Zuschläge

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende kräftige Zuschläge

Börsianer in New York schickten den NASDAQ Composite am ersten Tag der Woche weit ins Plus.

Am Montag steht der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 3,07 Prozent im Plus bei 26 683,94 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 2,16 Prozent höher bei 26 447,23 Punkten in den Montagshandel, nach 25 888,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 26 687,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 438,77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26 225,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22 105,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Wert von 19 406,83 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,84 Prozent zu. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 15,31 Prozent auf 2,41 USD), AXT (+ 13,95 Prozent auf 110,74 USD), FormFactor (+ 9,62 Prozent auf 152,60 USD), ON Semiconductor (+ 7,80 Prozent auf 125,90 USD) und Veeco Instruments (+ 7,18 Prozent auf 83,04 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Comtech Telecommunications (-42,96 Prozent auf 2,76 USD), Astronics (-21,16 Prozent auf 75,69 USD), Trend Micro (-17,01 Prozent auf 34,36 USD), Fiserv (-10,91 Prozent auf 47,91 USD) und Century Aluminum (-10,85 Prozent auf 54,55 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 41 882 534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,279 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Grupo Financiero Galicia-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 388,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Comtech Telecommunications Corp. 2,40 -4,00% Comtech Telecommunications Corp.
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NVIDIA Corp. 178,84 -0,20% NVIDIA Corp.
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