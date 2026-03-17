NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der NASDAQ Composite setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Am Dienstag legt der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,68 Prozent auf 22 525,95 Punkte zu. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,375 Prozent auf 22 458,03 Punkte an der Kurstafel, nach 22 374,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 445,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 569,64 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 17.02.2026, bei 22 578,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 693,32 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 17 808,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,05 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 061,97 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Elbit Systems (+ 12,12 Prozent auf 980,50 USD), Nissan Motor (+ 6,96 Prozent auf 2,32 USD), Century Aluminum (+ 5,72 Prozent auf 58,83 USD), Expedia (+ 5,68 Prozent auf 244,61 USD) und Credit Acceptance (+ 5,05 Prozent auf 467,02 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Comtech Telecommunications (-27,01 Prozent auf 3,54 USD), Computer Programs and Systems (-10,43 Prozent auf 15,76 USD), Nortech Systems (-8,57 Prozent auf 8,64 USD), Commercial Vehicle Group (-6,63 Prozent auf 3,38 USD) und Lifetime Brands (-5,83 Prozent auf 4,36 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 437 470 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,874 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,05 zu Buche schlagen. Mit 10,99 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at