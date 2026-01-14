NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 1,40 Prozent schwächer bei 23 376,96 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,616 Prozent tiefer bei 23 563,92 Punkten, nach 23 709,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 306,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 590,19 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,848 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 195,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 521,70 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 19 044,39 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Cerus (+ 14,29 Prozent auf 2,88 USD), Infosys (+ 9,02 Prozent auf 19,10 USD), Synaptics (+ 7,67 Prozent auf 91,91 USD), Volvo (A) (+ 7,47 Prozent auf 34,39 USD) und Ultra Clean (+ 6,68 Prozent auf 40,10 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Amkor Technology (-8,10 Prozent auf 47,74 USD), Dorel Industries (-7,30 Prozent auf 1,27 USD), Intuit (-6,90 Prozent auf 563,51 USD), Photronics (-6,23 Prozent auf 31,31 USD) und Expedia (-5,63 Prozent auf 283,07 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 459 961 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,858 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at