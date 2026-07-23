NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 2,15 Prozent schwächer bei 25 137,69 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,73 Prozent tiefer bei 25 245,54 Punkten, nach 25 690,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 954,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 358,28 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,27 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 587,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 24 438,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 020,02 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,19 Prozent zu Buche. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Richardson Electronics (+ 21,15 Prozent auf 21,82 USD), IMAX (+ 11,86 Prozent auf 43,96 USD), Corcept Therapeutics (+ 6,36 Prozent auf 96,66 USD), OraSure Technologies (+ 6,33 Prozent auf 4,03 USD) und PetMed Express (+ 4,59 Prozent auf 2,05 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Resources Connection (-18,44 Prozent auf 3,76 USD), Donegal Group B (-11,10 Prozent auf 20,43 USD), Microvision (-8,17 Prozent auf 0,28 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-7,60 Prozent auf 3,89 USD) und EZCORP (-7,37 Prozent auf 30,16 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 32 438 686 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,390 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at