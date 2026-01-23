NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Index im Fokus
|
23.01.2026 16:01:35
NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart fester
Um 15:59 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,07 Prozent auf 23 451,96 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,021 Prozent auf 23 440,92 Punkte an der Kurstafel, nach 23 436,02 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 457,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 374,26 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,34 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 23.12.2025, einen Stand von 23 561,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 941,80 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der NASDAQ Composite 20 053,68 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,931 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23 813,30 Punkten. Bei 22 916,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Corcept Therapeutics (+ 3,46 Prozent auf 42,73 USD), Patterson-UTI Energy (+ 2,71 Prozent auf 7,59 USD), Resources Connection (+ 2,07 Prozent auf 4,44 USD), Gilead Sciences (+ 2,05 Prozent auf 133,83 USD) und Elbit Systems (+ 1,86 Prozent auf 722,01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Intel (-13,84 Prozent auf 46,80 USD), Hooker Furniture (-7,80 Prozent auf 12,05 USD), Timberland Bancorp (-6,62 Prozent auf 35,00 USD), Rambus (-5,16 Prozent auf 118,34 USD) und 3D Systems (-5,12 Prozent auf 2,69 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien
Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 041 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,795 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 10,44 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
