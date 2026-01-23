NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 23.01.2026 16:01:35

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart fester

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ Composite auch aktuell aufwärts.

Um 15:59 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,07 Prozent auf 23 451,96 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,021 Prozent auf 23 440,92 Punkte an der Kurstafel, nach 23 436,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 457,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 374,26 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,34 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 23.12.2025, einen Stand von 23 561,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 941,80 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der NASDAQ Composite 20 053,68 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,931 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23 813,30 Punkten. Bei 22 916,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Corcept Therapeutics (+ 3,46 Prozent auf 42,73 USD), Patterson-UTI Energy (+ 2,71 Prozent auf 7,59 USD), Resources Connection (+ 2,07 Prozent auf 4,44 USD), Gilead Sciences (+ 2,05 Prozent auf 133,83 USD) und Elbit Systems (+ 1,86 Prozent auf 722,01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Intel (-13,84 Prozent auf 46,80 USD), Hooker Furniture (-7,80 Prozent auf 12,05 USD), Timberland Bancorp (-6,62 Prozent auf 35,00 USD), Rambus (-5,16 Prozent auf 118,34 USD) und 3D Systems (-5,12 Prozent auf 2,69 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 041 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,795 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 10,44 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

mehr Nachrichten

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 2,23 -7,90% 3D Systems Corp.
Corcept Therapeutics Inc. 37,08 6,16% Corcept Therapeutics Inc.
Elbit Systems Ltd. 606,00 0,50% Elbit Systems Ltd.
Gilead Sciences Inc. 114,80 2,72% Gilead Sciences Inc.
Gladstone Commercial Corp. 9,62 -1,49% Gladstone Commercial Corp.
Hooker Furniture Corp. 13,16 0,69% Hooker Furniture Corp.
Intel Corp. 38,15 -17,41% Intel Corp.
NVIDIA Corp. 158,64 0,89% NVIDIA Corp.
Patterson-UTI Energy Inc. 6,15 -2,38% Patterson-UTI Energy Inc.
Rambus Inc. 97,32 -7,93% Rambus Inc.
Resources Connection Inc. 3,64 -0,55% Resources Connection Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 137,80 0,62% Strategy (ex MicroStrategy)
Timberland Bancorp Inc. 36,71 -2,05% Timberland Bancorp Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 501,24 0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:45 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen