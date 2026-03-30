NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter

Der NASDAQ Composite setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,14 Prozent leichter bei 20 919,39 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,706 Prozent stärker bei 21 096,24 Punkten in den Handel, nach 20 948,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21 139,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 915,87 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 22 668,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 419,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17 322,99 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 9,97 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 909,93 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Elron Electronic Industries (+ 100,00 Prozent auf 2,00 USD), United Therapeutics (+ 15,03 Prozent auf 601,41 USD), Century Aluminum (+ 12,89 Prozent auf 56,05 USD), Lifetime Brands (+ 5,27 Prozent auf 5,19 USD) und Corcept Therapeutics (+ 3,19 Prozent auf 38,80 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Nexstar Media Group (-8,05 Prozent auf 195,97 USD), inTest (-7,33 Prozent auf 12,89 USD), Astro-Med (-6,21 Prozent auf 8,91 USD), Donegal Group B (-5,52 Prozent auf 16,42 USD) und Modine Manufacturing (-5,05 Prozent auf 203,15 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 836 571 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,535 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,32 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at