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NASDAQ Composite-Performance 27.04.2026 16:01:27

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer

Der NASDAQ Composite setzt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,16 Prozent auf 24 797,65 Punkte nach unten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,149 Prozent auf 24 799,64 Punkte an der Kurstafel, nach 24 836,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 694,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 802,20 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 27.03.2026, den Wert von 20 948,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 817,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 382,94 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,72 Prozent aufwärts. 24 854,04 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 5,82 Prozent auf 3,82 USD), Commercial Vehicle Group (+ 4,71 Prozent auf 4,45 USD), QUALCOMM (+ 3,53 Prozent auf 154,11 USD), Geospace Technologies (+ 3,45 Prozent auf 10,50 USD) und Intel (+ 3,40 Prozent auf 85,35 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-11,06 Prozent auf 67,74 USD), PDF Solutions (-7,59 Prozent auf 42,96 USD), Rambus (-6,78 Prozent auf 147,66 USD), inTest (-6,38 Prozent auf 17,47 USD) und TTM Technologies (-6,01 Prozent auf 140,06 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 8 495 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,316 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 13,13 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

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1-800-FLOWERS.COM Inc. 3,75 3,88% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
AXT Inc. 58,52 -3,81% AXT Inc.
Commercial Vehicle Group Inc. 3,60 1,69% Commercial Vehicle Group Inc.
Geospace Technologies Corp 10,48 3,25% Geospace Technologies Corp
Intel Corp. 70,99 1,21% Intel Corp.
inTest Corp. 16,00 1,91% inTest Corp.
NVIDIA Corp. 182,66 2,86% NVIDIA Corp.
Paccar Inc. 108,72 0,39% Paccar Inc.
PDF Solutions Inc. 39,60 -10,81% PDF Solutions Inc.
QUALCOMM Inc. 126,80 -0,53% QUALCOMM Inc.
Rambus Inc. 122,80 -9,24% Rambus Inc.
SIGA Technologies Inc. 4,63 1,20% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 145,06 -0,71% Strategy (ex MicroStrategy)
TTM Technologies Inc. 125,65 0,04% TTM Technologies Inc.

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NASDAQ Comp. 24 855,14 0,07%

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