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NASDAQ-Handel im Blick 03.08.2026 22:33:49

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende fester

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende fester

Der NASDAQ Composite beendete den Montagshandel im Plus.

Am Montag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 2,13 Prozent auf 25 913,90 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,311 Prozent stärker bei 25 452,66 Punkten in den Handel, nach 25 373,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 967,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 420,35 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 25 832,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 114,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20 650,13 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,53 Prozent zu. Bei 27 190,21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 13,64 Prozent auf 68,67 USD), inTest (+ 12,10 Prozent auf 13,80 USD), Americas Car-Mart (+ 9,72 Prozent auf 3,50 USD), Oracle (+ 9,22 Prozent auf 141,85 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 7,69 Prozent auf 4,20 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen eBay (-6,03 Prozent auf 107,13 USD), Monolithic Power Systems (-5,73 Prozent auf 1 344,37 USD), Nissan Motor (-4,94 Prozent auf 2,08 USD), Modine Manufacturing (-2,56 Prozent auf 195,92 USD) und Methanex (-2,23 Prozent auf 54,31 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36 286 899 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,215 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,35 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

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1-800-FLOWERS.COM Inc. 4,20 7,69% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
America's Car-Mart Inc. 3,50 9,72% America's Car-Mart Inc.
AXT Inc. 59,48 0,47% AXT Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,20 4,46% Consumer Portfolio Services Inc.
eBay Inc. 93,34 -5,51% eBay Inc.
inTest Corp. 11,50 7,48% inTest Corp.
Methanex Corp. 46,73 -3,61% Methanex Corp.
Modine Manufacturing Co. 170,50 -2,40% Modine Manufacturing Co.
Monolithic Power Systems Inc. 1 164,50 -6,88% Monolithic Power Systems Inc.
Monro Muffler Brake Inc. 11,00 3,77% Monro Muffler Brake Inc.
Nissan Motor Co. Ltd. 1,80 0,83% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 179,24 2,46% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 123,86 10,25% Oracle Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,21 -1,83% SIGA Technologies Inc.

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NASDAQ Comp. 25 913,90 2,13%

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