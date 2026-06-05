NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Handelsende tiefrot

Zum Handelsschluss verlor der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 4,18 Prozent auf 25 709,43 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,10 Prozent tiefer bei 26 536,59 Punkten in den Handel, nach 26 830,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 572,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 648,47 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 4,61 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 25 326,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 748,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 298,45 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,65 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Dorel Industries (+ 4,72 Prozent auf 1,11 USD), Erie Indemnity (+ 3,51 Prozent auf 227,22 USD), Donegal Group A (+ 3,11 Prozent auf 17,24 USD), TransAct Technologies (+ 3,00 Prozent auf 4,80 USD) und Safety Insurance Group (+ 2,82 Prozent auf 70,27 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Ballard Power (-18,95 Prozent auf 4,92 USD), Innodata (-16,07 Prozent auf 101,97 USD), AXT (-15,99 Prozent auf 89,04 USD), Amtech Systems (-15,61 Prozent auf 18,49 USD) und Rambus (-14,20 Prozent auf 145,31 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 61 964 033 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,472 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at