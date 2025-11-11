NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit schwächer.

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,79 Prozent leichter bei 25 408,58 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,433 Prozent schwächer bei 25 500,93 Punkten, nach 25 611,74 Punkten am Vortag.

Bei 25 543,25 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 380,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 221,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 526,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, lag der NASDAQ 100 bei 21 106,59 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 21,13 Prozent aufwärts. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16 542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit DexCom (+ 5,58 Prozent auf 57,90 USD), Align Technology (+ 3,81 Prozent auf 143,50 USD), Diamondback Energy (+ 3,01 Prozent auf 149,08 USD), T-Mobile US (+ 2,71 Prozent auf 211,45 USD) und Gilead Sciences (+ 2,20 Prozent auf 120,75 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil AppLovin (-9,42 Prozent auf 589,99 USD), Enphase Energy (-4,74 Prozent auf 31,29 USD), Lam Research (-3,94 Prozent auf 159,82 USD), Marvell Technology (-3,83 Prozent auf 89,66 USD) und Micron Technology (-3,75 Prozent auf 243,81 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18 199 518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,955 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Charter A-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at