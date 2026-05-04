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WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

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NASDAQ 100-Kursverlauf 04.05.2026 18:01:32

NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags

NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags

Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,30 Prozent auf 27 626,02 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,076 Prozent auf 27 731,34 Punkte an der Kurstafel, nach 27 710,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 27 822,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27 578,68 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 045,53 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 891,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20 102,61 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,60 Prozent aufwärts. 27 822,37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 7,59 Prozent auf 583,38 USD), Atlassian (+ 7,02 Prozent auf 95,12 USD), eBay (+ 5,64 Prozent auf 109,94 USD), Constellation Energy (+ 4,06 Prozent auf 320,30 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,14 Prozent auf 182,74 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Old Dominion Freight Line (-5,26 Prozent auf 194,98 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,20 Prozent auf 341,80 USD), Enphase Energy (-5,18 Prozent auf 32,10 USD), Arm (-4,42 Prozent auf 201,85 USD) und QUALCOMM (-3,94 Prozent auf 170,03 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 906 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,112 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,13 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Arm Holdings 173,60 -2,91% Arm Holdings
Atlassian 79,70 36,94% Atlassian
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 274,20 2,87% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
eBay Inc. 93,40 6,35% eBay Inc.
Enphase Energy Inc 27,69 -1,35% Enphase Energy Inc
Intel Corp. 81,98 1,88% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 19,11 -0,85% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 493,60 12,44% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 169,42 -0,58% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 163,80 -5,22% Old Dominion Freight Line Inc.
QUALCOMM Inc. 143,96 -5,90% QUALCOMM Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 156,74 11,26% Strategy (ex MicroStrategy)

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NASDAQ 100 27 651,82 -0,21%

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