SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Index-Performance
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30.06.2026 16:01:23
NASDAQ-Handel: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite
Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,64 Prozent höher bei 25 986,05 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,017 Prozent auf 25 824,47 Punkte an der Kurstafel, nach 25 820,14 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 25 992,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 808,06 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, mit 26 972,62 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 20 794,64 Punkten. Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 20 369,73 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,84 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cogent Communications (+ 7,31 Prozent auf 14,10 USD), Monolithic Power Systems (+ 3,96 Prozent auf 1 364,69 USD), MKS Instruments (+ 3,85 Prozent auf 432,00 USD), ON Semiconductor (+ 3,65 Prozent auf 91,80 USD) und KLA (+ 3,58 Prozent auf 288,36 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-14,54 Prozent auf 20,39 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,63 Prozent auf 85,61 USD), Logitech (-6,25 Prozent auf 92,47 USD), Cerus (-4,18 Prozent auf 2,87 USD) und Nortech Systems (-3,86 Prozent auf 15,71 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 060 075 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,087 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,16 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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