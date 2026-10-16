DAX 40

25 622,61
239,99
0,95 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
16.10.2026 14:13:16

Nasdaq im freien Fall – doch plötzlich dreht der Markt nach oben!

Kolumne
Alle Artikel des Autors

Nasdaq unter massivem Verkaufsdruck! Nach dem kräftigen Abverkauf der vergangenen Handelstage steht der Technologieindex erneut unter Druck. Wichtige Unterstützungen sind gefallen, der kurzfristige Aufwärtstrend ist gebrochen und selbst im Tageschart zeigen sich deutliche Schwächesignale. Droht jetzt der nächste Kursrutsch in Richtung 29.000 Punkte oder steht der Nasdaq unmittelbar vor einer kräftigen Gegenbewegung? Im heutigen Live-Trading-Webinar analysieren wir die aktuelle Marktsituation und zeigen, welche Kursmarken für Trader jetzt entscheidend sind.

Zum US-Handelsstart wird es richtig turbulent! Innerhalb weniger Minuten schwankt der Nasdaq um bis zu 80 Punkte – und bietet damit Chancen, aber auch erhebliche Risiken. Wir begleiten die Eröffnung live und suchen gezielt nach Long-Einstiegen gegen den vorherrschenden Abwärtstrend. Dabei erleben wir schnelle Richtungswechsel, Fehlsignale und explosive Aufwärtskerzen. Mehrere Positionen werden eröffnet, aufgestockt und wieder geschlossen. Am Ende steht trotz der schwierigen Marktbedingungen ein kleiner Trading-Gewinn von rund 54 US-Dollar.

Long oder Short – welche Strategie funktioniert in diesem Marktumfeld? Im Webinar erklären wir ausführlich, wie sich Unterstützungen und Widerstände innerhalb eines Abwärtstrends verhalten, warum ein Short-Einstieg direkt am Tagestief gefährlich sein kann und woran sich eine mögliche Trendwende frühzeitig erkennen lässt. Anhand der tatsächlich ausgeführten Trades zeigen wir außerdem, wie Stop-Loss-Orders, Break-even-Absicherungen und das schrittweise Aufbauen und Reduzieren von Positionen in der Praxis funktionieren. Auch das Zusammenspiel von 1-Minuten-, 5-Minuten- und Stundenchart spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Jetzt könnte es an der Nasdaq besonders spannend werden! Während NVIDIA und weitere Technologieaktien deutliche Schwäche zeigen, wächst nach dem massiven Kursrückgang gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer technischen Erholung. Doch Vorsicht: Eine solche Gegenbewegung kann innerhalb weniger Minuten mehrere Hundert Punkte erreichen und Short-Trader auf dem falschen Fuß erwischen. Im Video erfahren Sie, welche Signale für eine Fortsetzung des Abwärtstrends sprechen, wann eine Erholungsrallye möglich wird und warum konsequentes Risikomanagement gerade in hochvolatilen Marktphasen unverzichtbar ist. Jetzt ansehen und das Live-Trading hautnah verfolgen!

Der nächste Traders Circle wird am Dienstag stattfinden.

Melde Dich gern hierzu an:

Jetzt kostenlos anmelden

👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.


Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 622,61 0,95%
NASDAQ 100 29 187,55 -2,50%

Weitere Artikel dieses Kolumnisten

15.10.26 Qualitätsaktien finden ist erst der Anfang – heute Abend geht es um die richtige Strategie!
15.10.26 Inflations-Schock! Nasdaq bricht ein – jetzt LONG oder SHORT?
13.10.26 DAX-Rally auf Ansage: Gap-Close bei 25.449 Punkten getroffen!
12.10.26 Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
11.10.26 Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
11.10.26 3.103 DAX-Punkte mit nur 16 Trades – diese Strategie überrascht!
11.10.26 KI-Investoren-Kongress: Hype, Blase oder Jahrhundertchance?
10.10.26 KI-Aktien unter Druck – startet jetzt die große Robotik-Rally?
10.10.26 Vom DAX bis Gold: Futures-Optionen – das unterschätzte Werkzeug für Ihr Trading
09.10.26 Applied Digital: 322 % mehr Umsatz – warum wächst der Verlust? Oktober 2026

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen