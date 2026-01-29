Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 13:08:44

Nasdaq Inc. Reveals Rise In Q4 Profit

(RTTNews) - Nasdaq Inc. (NDAQ) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $519 million, or $0.90 per share. This compares with $355 million, or $0.61 per share, last year.

Excluding items, Nasdaq Inc. reported adjusted earnings of $554 million or $0.96 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.5% to $2.080 billion from $2.029 billion last year.

Nasdaq Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $519 Mln. vs. $355 Mln. last year. -EPS: $0.90 vs. $0.61 last year. -Revenue: $2.080 Bln vs. $2.029 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nasdaq Inc

mehr Nachrichten