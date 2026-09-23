Nasdaq Is Betting on Tokenized Stocks. Here's Why It Just Bought a $100 Million Stake in Kraken's Parent.

Last week, the investing world inched closer to 24/7, rapid-settlement stock trading. That, at least, is the promise of a recent initiative by stock exchange operator Nasdaq (NASDAQ: NDAQ), which reported that the effort has entered a new stage.

Specifically, the company announced it is teaming up with Payward -- the parent company of the crypto exchange Kraken -- to bring its tokenized stock platform closer to realization. Here are the key elements of this deal.

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