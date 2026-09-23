Parent Aktie

Parent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.09.2026 15:50:00

Nasdaq Is Betting on Tokenized Stocks. Here's Why It Just Bought a $100 Million Stake in Kraken's Parent.

Last week, the investing world inched closer to 24/7, rapid-settlement stock trading. That, at least, is the promise of a recent initiative by stock exchange operator Nasdaq (NASDAQ: NDAQ), which reported that the effort has entered a new stage.

Specifically, the company announced it is teaming up with Payward -- the parent company of the crypto exchange Kraken -- to bring its tokenized stock platform closer to realization. Here are the key elements of this deal.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Parent Co

mehr Nachrichten

Analysen zu Parent Co

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nasdaq Inc 83,60 -0,12% Nasdaq Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt im Donnerstagshandel zu, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen