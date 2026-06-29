Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
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29.06.2026 15:42:20
Nasdaq Jumps More Than 1%; Comcast Shares Spike Higher
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Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
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|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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|Börse New York in Grün: S&P 500 beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
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25.06.26