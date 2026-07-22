Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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22.07.2026 09:47:14
Nasdaq Jumps Over 1% Amid Gain In Chip Stocks: Investor Sentiment Improves, Greed Index Remains In ‘Fear’ Zone
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