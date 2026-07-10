Nasdaq Livetrading: 250 Dollar in Minuten – Dipper perfekt getroffen!



Heute steht der DAX ganz im Zeichen des großen Verfallstags – und die Marke von 25.000 Punkten rückt dabei besonders in den Fokus. Kommt es oberhalb dieser Schwelle zum nächsten Squeeze, oder wird der Bereich zum Deckel für den Markt? Im heutigen Livetrading schauen wir auf die aktuelle DAX-Struktur, wichtige Widerstände, mögliche Options-Schieflagen und die Frage, ob der Markt vor dem Verfall noch einmal richti

Der Nasdaq startet mit einem kräftigen Gap in den Handel – rund 350 Punkte über dem Vortagesschluss. Doch ist das bereits der Start einer neuen Rallye oder lauert nach der starken Vorbörse die nächste Falle? Im heutigen Nasdaq Livetrading schauen wir uns Schritt für Schritt an, wie eine saubere Marktanalyse vom Wochenchart bis in den 1-Minuten-Chart aufgebaut wird.

Im Fokus stehen klare Unterstützungen und Widerstände, das Verhalten an wichtigen Tageshochs und Tagestiefs sowie die Frage, ob der Markt den Aufwärtstrend auf Stundenbasis verteidigen kann. Besonders spannend: Trotz gemischter Einzelwerte und einer schwächeren Nvidia-Aktie zeigt der Nasdaq zunächst enorme Stärke – ein perfektes Umfeld für schnelle Scalping-Setups.

Live im Markt entsteht dann genau die Situation, auf die viele Trader warten: ein kurzer Dip zur Eröffnung, eine starke Hammerkerze und anschließend ein schneller Long-Trade mit direkter Gewinnmitnahme. Insgesamt werden mehrere Trades erklärt – inklusive Einstieg, Stop-Loss, Trade-Management und dem wichtigen Thema aktive Gewinnmitnahme beim Scalping.

Dieses Video zeigt, warum Livetrading mehr ist als nur Kaufen oder Verkaufen: Es geht um Struktur, Timing, Risikokontrolle und die Fähigkeit, Bewegungen im Markt schnell zu lesen. Ideal für alle Trader, die den Nasdaq aktiv handeln, bessere Einstiege finden und verstehen möchten, wann ein schneller Gewinn sinnvoller sein kann als das Hoffen auf noch mehr Punkte.

Schalte gern am Dienstag um 10:00 Uhr wieder ein zum nächsten Trader´s Circle:

Jetzt kostenlos anmelden

👉 Kostenloses E-Book zum SpaceX IPO

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.