Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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05.10.2026 23:49:28
Nasdaq notches record high close as investors focus on earnings
The S&P 500 posts 13 new highs and 20 new lows; the Nasdaq records 57 new highs and 243 new lowsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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