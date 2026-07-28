Pivotal Softwar a Aktie
WKN DE: A2JHX3 / ISIN: US72582H1077
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28.07.2026 15:44:49
Nasdaq opens lower as AI worries mount ahead of pivotal earnings
[NEW YORK] The Nasdaq opened lower on Tuesday (Jul 28), mirroring a cautious mood across global markets toward AI chip stocks on...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Pivotal Software Inc Registered Shs -A-
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04.03.26
|Formula 1’s pivotal year (Financial Times)