OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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30.03.2026 18:12:00
Nasdaq paves the way for SpaceX and OpenAI to quickly join a premier index after IPOs
A new “fast entry” rule would make it far easier for new megacap stocks to join the Nasdaq-100 soon after going public.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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