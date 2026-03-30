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OpenAI Aktie

OpenAI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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30.03.2026 18:12:00

Nasdaq paves the way for SpaceX and OpenAI to quickly join a premier index after IPOs

A new “fast entry” rule would make it far easier for new megacap stocks to join the Nasdaq-100 soon after going public.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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