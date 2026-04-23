Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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23.04.2026 14:50:12
Nasdaq quarterly profit rises on trading boom amid volatility
The company’s market services revenue from trading grew 13% to US$317 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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