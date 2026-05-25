Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.05.2026 03:45:00
Nasdaq Rebound: 3 Stocks to Buy Before They Hit New All-Time Highs
The stock market has rallied strongly this spring, led once again by the tech-heavy Nasdaq. While the index is set up for another strong year of outperformance, there are stocks well off their highs that investors can scoop up before they join the rally.Let's look at three Nasdaq growth stocks to buy right now before they rally to new all-time highs.While Palantir (NASDAQ: PLTR) has gotten caught up in the software-as-a-service (SaaS) stock sell-off, it is proving to be one of the most important companies in the AI space, and its growth has been nothing short of spectacular. Nonetheless, investors can pick up the stock 33% off its highs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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