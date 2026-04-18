Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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18.04.2026 10:48:00
Nasdaq Rebound: Buy 2 Monster Growth Stocks Up 20% Since Late March
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) closed in correction territory on March 26, but the index has historically bounced back quickly. Since 2010, the Nasdaq has returned a median of 25% in the 12 months following its first close in correction territory. Indeed, the index has already recouped its losses and hit a new high.Investors can lean into the Nasdaq rebound by owning shares of Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) and Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD). The stocks have already advanced 20% and 23%, respectively, since the Nasdaq first closed in correction territory. But I see more upside for patient investors. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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