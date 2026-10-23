Nasdaq stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nasdaq hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,39 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at