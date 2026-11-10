Nasdaq Aktie

Nasdaq ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 03:00:00

Nasdaq Stock Market Correction: 2 Stocks I Wouldn't Hesitate to Buy the Dip On (Hint: It's Not Nvidia)

Last week, the Nasdaq Composite index entered market correction territory. This is defined as a drawdown of 10% or more, typically occurring once a year. A bear market is when stocks have fallen by more than 20% and happens much less frequently.

Many of the stocks driving this correction are related to the artificial intelligence (AI) boom and are down much more than 10%. However, these stocks -- such as Nvidia -- still look like very risky buys if you are worried about an AI-induced bear market like I am. Instead of buying the dip in these risky AI winners, investors should look for stocks not solely focused on AI.

Here are two stocks I wouldn't hesitate to buy if this Nasdaq correction moves into deeper territory.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nasdaq Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Nasdaq Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nasdaq Inc 96,70 0,73% Nasdaq Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen