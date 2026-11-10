Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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10.11.2026 03:00:00
Nasdaq Stock Market Correction: 2 Stocks I Wouldn't Hesitate to Buy the Dip On (Hint: It's Not Nvidia)
Last week, the Nasdaq Composite index entered market correction territory. This is defined as a drawdown of 10% or more, typically occurring once a year. A bear market is when stocks have fallen by more than 20% and happens much less frequently.
Many of the stocks driving this correction are related to the artificial intelligence (AI) boom and are down much more than 10%. However, these stocks -- such as Nvidia -- still look like very risky buys if you are worried about an AI-induced bear market like I am. Instead of buying the dip in these risky AI winners, investors should look for stocks not solely focused on AI.
Here are two stocks I wouldn't hesitate to buy if this Nasdaq correction moves into deeper territory.
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