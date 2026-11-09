Nasdaq Stock Market Correction: 3 AI Stocks You Can Buy Right Now and Hold Forever

When most investors think about a stock market correction, they think about fear, and this past Thursday had plenty of it. The Nasdaq Composite fell 5.5% on Nov. 5, leaving it 12% below its Oct. 6 record close and officially in correction territory.

Chip stocks took the worst of it. The Philadelphia Semiconductor Index plunged more than 12% in a single day, on fears that the new Democratic majority in Congress will slow the build-out of AI data centers.

Image source: Getty Images.

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