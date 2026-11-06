Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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06.11.2026 07:07:02
Nasdaq Stock Market Correction: 3 Words From Warren Buffett To Remember RIght Now
The Nasdaq Composite plunged 5.5% on Thursday, closing in correction territory, defined as a decline of 10% or more from a recent closing high.
Fears of a crackdown on data centers sent tech stocks spiraling after Texas elected a new governor, Gina Hinojosa, who had promised a temporary moratorium on data centers until new rules can be applied to them to ensure that they are not extractive.
A full-on backlash against data centers seems unlikely, and there's always the possibility that they could move to neighboring states or even outside the country. AI demand is strong enough that new capacity will be created somewhere.
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