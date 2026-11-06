Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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06.11.2026 16:21:01
Nasdaq Stock Market Correction: Here's the Most Attractive Bargain in the "Magnificent Seven"
Many investors don't believe the terms "Magnificent Seven" and "bargain stocks" usually belong in the same sentence. And it's easy to see why. Over the past five years, the Magnificent Seven has gained more than 180% as a group, more than double the S&P 500's total return over the same period. But I wouldn't be so sure, especially after the recent AI-related sell-off in stocks, which pushed the Nasdaq Composite nearly 12% below its record and into correction territory. Now, there are several potential bargains in the elite group.
Here's how the Magnificent Seven looks after the drop:
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